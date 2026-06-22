В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов и отменены два самолета

С опозданием из Казани отправятся самолеты в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сургут и Анталью

Фото: Максим Платонов

Сразу 21 рейс выполняется с изменением расписания в международном аэропорту Казани, еще два самолета отменены — из Антальи и в Калугу. Согласно данным онлайн-табло, задержки затронули как вылеты, так и прилеты.

С опозданием из Казани отправятся 10 самолетов — в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сургут и Анталью. Одновременно задерживается прибытие 11 рейсов — из Москвы, Краснодара, Сочи, Саратова, Горно-Алтайска, Шарм-Эль-Шейха и Антальи. При этом самые длинные задержки наблюдаются на прилет утренних рейсов — из Москвы один из самолетов задерживается на три часа, а из Горно-Алтайска — почти на 3,5 (перенос с 8:30 мск на 11:55 мск).

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

По информации Росавиации, в течение нескольких часов временно не принимали и не отправляли воздушные суда московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также подмосковный Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 59 беспилотников, в последний раз сообщение об отраженной атаке было в 5:00 мск.

Наталья Жирнова