В России увеличилась доля детей, сдающих ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла

Выпускники планируют поступать на инженерно-технические специальности

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году ЕГЭ сдавали более 660 тыс. выпускников 11-го класса, а ОГЭ — почти 1,7 млн девятиклассников. Причем в этом году увеличилась доля детей, которые выбирают для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного цикла: физику — на 24,2% (сдавали 146 тыс. человек), химию — на 11% (сдавали 115 тыс. человек), профильную математику — на 10,2% (сдавали 370 тыс. человек), биологию — на 7,5% (сдавали 152 тыс. человек), информатику — на 5,8% (сдавали 162 тыс. человек). Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Рост числа школьников, выбирающих естественно-научные предметы на экзаменах, наглядно показывает, что они планируют поступать на инженерно-технические специальности, — подчеркнул Чернышенко.

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, особое внимание при организации экзаменов уделяется вопросам безопасности. Заблаговременно в школах были проведены учения, на которых прорабатывались внештатные ситуации.

В вузах на эти направления выделены почти 264 тыс. мест, в колледжах — около 494 тыс. мест. Это в совокупности почти на 100 тыс. мест больше, чем 4 года назад.

— Конечно, замечательно, что все больше абитуриентов планируют поступать на технические и инженерные направления. Искренне надеюсь, что они станут профессионалами, высококвалифицированными специалистами, которых наши предприятия, в первую очередь промышленные и высокотехнологичные, очень ждут, — отметил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Чернышенко также рассказал, что в текущем году в 12 регионах проводится эксперимент, в рамках которого девятиклассникам для получения аттестата и поступления в колледжи достаточно сдать только 2 предмета — русский язык и математику — вместо традиционных 4. Такой возможностью уже воспользовались 102 тыс. школьников.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в школах России начнут изучать арабский язык.

Никита Егоров