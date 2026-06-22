Рустам Минниханов подписал закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества

Закон направлен на системное закрепление порядка сохранения памяти военнослужащих и других граждан, погибших при защите страны, включая участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

Госсовет РТ 8 июня принял Закон «О регулировании в Республике Татарстан отдельных вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества». Документ теперь подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Закон направлен на системное закрепление порядка сохранения памяти военнослужащих и других граждан, погибших при защите страны, включая участников специальной военной операции.

Закон распространяется на погибших в ходе боевых действий, при исполнении воинского долга, умерших от полученных ранений, а также на граждан, пропавших без вести при защите Отечества. В нем определены основные механизмы увековечения их памяти, включая создание и содержание воинских захоронений, мемориалов и памятников.

Отдельное внимание уделено ведению Книг Памяти РТ и муниципальных образований, а также установлению порядка присвоения имен погибших государственным и муниципальным учреждениям, улицам, площадям и другим географическим объектам. Закон также закрепляет требования по сохранению памятников Великой Отечественной войны и воинских захоронений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, документ предусматривает проведение просветительских и патриотических мероприятий для молодежи, включая уроки мужества, лекции и памятные акции. Финансирование соответствующих мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета РТ, местных бюджетов и иных предусмотренных законом источников.

Особое внимание в законе уделяется вопросам сохранности воинских захоронений и мемориальных объектов. Предусмотрены их учет, регулярное содержание и восстановление в случае повреждений, а также размещение информационных материалов, включая QR-коды с историческими сведениями о погибших.

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