План по замене лифтов в России до 2030 года выполнен на 18%

Только за первый квартал 2026 года заменили около 1,2 тысячи лифтов

Фото: Динар Фатыхов

Замена пятой части лифтов, запланированной до 2030 года, уже выполнена. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько на заседании комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ.

Он уточнил, что по плану на сегодняшний день реализовано 18% работ по замене лифтов. В 2025 году было заменено 18,5 тысячи лифтов, а за первый квартал 2026 года — около 1,2 тысячи.

Замминистра также отметил, что в семи регионах планы по обновлению лифтов выполнены примерно наполовину. Это Владимирская, Волгоградская, Оренбургская области, а также Красноярский и Камчатский края, Республика Крым и Тува.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2025 году заменили рекордные 457 лифтов.

Никита Егоров