Почти 5,8 тысячи участников саммита Россия — АСЕАН воспользовались электричками в Казани

С 17 по 19 июня пригородными поездами воспользовались более 16,5 тысячи пассажиров

Во время проведения саммита Россия — АСЕАН в Казани с 17 по 19 июня пригородными поездами воспользовались более 16,5 тысячи пассажиров. Среди них почти 5,8 тысячи составили аккредитованные участники мероприятия, включая делегатов, волонтеров и организаторов, сообщает Минтранс РТ.

Для обеспечения транспортного обслуживания гостей на маршруте Казань — Аэропорт было назначено свыше 80 дополнительных электропоездов. Интервал движения составлял от 30 минут до одного часа, а количество дополнительных рейсов варьировалось в зависимости от программы саммита и достигало 39 в сутки.

— Вопросам обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре было уделено особое внимание. Все поезда следовали в сопровождении сотрудников безопасности. На станциях гостей встречали волонтеры и сотрудники пригородной пассажирской компании, — сообщили в Минтрансе РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что султан Брунея прилетел на саммит Россия — АСЕАН в Казань, самостоятельно управляя Boeing 747. Хассанал Болкиах является профессиональным пилотом и регулярно управляет самолетом во время зарубежных визитов.

Наталья Жирнова