Гафаров: «В Казани охотно остаются и 100-балльники, и победители олимпиад»

Еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов многие успешные выпускники стремились получить высшее образование в других регионах

Фото: Артем Дергунов

Выпускники казанских школ перестали стремиться уехать в другие города. В частности, 100-балльники теперь остаются в столице Татарстана. Об этом на деловом понедельнике заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Он отметил, что еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов многие успешные выпускники Казани стремились получить высшее образование и сделать карьеру в других регионах.

— Сегодня ситуация кардинально меняется. В Казани охотно остаются и 100-балльники, и победители олимпиад, — сказал Гафаров.

Спикер также подчеркнул, что город активно заинтересован в том, чтобы молодые таланты могли реализовать свой потенциал и амбиции именно в Казани.

Ранее сообщалось, что в России увеличилась доля детей, сдающих ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла.

Никита Егоров