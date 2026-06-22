Звезда сериала «Доктор Кто» Дэвид Дейкер умер в возрасте 90 лет

Причина смерти не раскрывается

Британский актер Дэвид Дейкер, известный по ролям в популярных сериалах «Улица Коронации» и «Доктор Кто», скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Daily Star.

Он ушел из жизни 30 апреля, однако его семья объявила о смерти только в воскресенье. Причина смерти не раскрывается.

Дейкер снялся в двух эпизодах научно-фантастического сериала «Доктор Кто». В серии «Воин времени» (1974) он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона, а спустя пять лет, в эпизоде «Кошмар Эдема», появился как капитан Ригг — командир межзвездного крейсера.

Кроме того, он был ветераном мыльной оперы «Улица Коронации», в которой снимался с 1968 по 1985 год и принял участие более чем в 30 сериях. Не менее известен он и по участию в комедийном сериале «Дуракам везет».

Ранее сообщалось, что звезда сериалов «Интерны» и «Кухня» Татьяна Плетнева умерла в возрасте 48 лет.

Никита Егоров