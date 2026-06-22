США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа
Ограничения сняли со всех сделок, связанных с производством нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения
Соединенные Штаты официально выдали генеральную лицензию, дающую разрешение на производство, поставки, продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В лицензии указано, что все сделки, связанные с производством, продажей, поставками или экспортом нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения, будут разрешены до 00:01 по восточному времени США (08:01 мск) 21 августа 2026 года.
Ранее сообщалось, что иранская сторона заявила, что удалось добиться разрешений на продажу иранской нефти и разблокировку замороженных активов страны.
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