США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа

Ограничения сняли со всех сделок, связанных с производством нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения

Фото: Артем Дергунов

Соединенные Штаты официально выдали генеральную лицензию, дающую разрешение на производство, поставки, продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В лицензии указано, что все сделки, связанные с производством, продажей, поставками или экспортом нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения, будут разрешены до 00:01 по восточному времени США (08:01 мск) 21 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что иранская сторона заявила, что удалось добиться разрешений на продажу иранской нефти и разблокировку замороженных активов страны.

Никита Егоров