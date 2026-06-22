Виктора Бельского назначили на пост замруководителя нижнекамского исполкома по ЖКХ
Также стало известно о назначении руководителя управления по делам молодежи Нижнекамского района
Пост заместителя руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства занял Виктор Бельский. О кадровых изменениях сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на «деловом понедельнике».
На новой должности он сменил Максима Парамонова, который курировал вопросы ЖКХ с 2023 года. Беляев отметил, что Виктор Бельский имеет серьезный профессиональный опыт в сфере ЖКХ, строительства, контроля и развития территорий.
Также стало известно о назначении руководителя управления по делам молодежи Нижнекамского района вместо Фарита Шаяхметова. Этот пост заняла Алсу Мамадалиева, ранее работавшая в структурах Министерства по делам молодежи РТ, а также в Министерстве промышленности и муниципальных органах.
— Молодежными направлениями должны управлять молодые люди — это однозначно. Задач очень много, у нас молодой, активный город. Структура очень большая у молодежной политики, — заявил Беляев.
Напомним, что две недели назад стало известно о том, что Фарит Шаяхметов ушел со своего поста. «Фарит Айратович вместе со своей командой за последние годы реализовали много важных проектов, они сегодня активно работают на нашу молодежь», — заявил заместитель главы района Александр Умников на еженедельном совещании.
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