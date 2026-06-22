Представители Пакистана и Катара: Иран и США смогли достичь «обнадеживающего прогресса»

Иранская сторона заявила, что удалось добиться разрешений на продажу иранской нефти и разблокировку замороженных активов страны

Фото: Рената Валеева

Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, сообщили о результатах первого раунда консультаций, прошедших в швейцарском Бюргенштоке. По итогам встречи стороны отметили позитивный и конструктивный характер диалога, так как Тегеран и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса».

Власти Ирана также заявили, что удалось добиться разрешений на продажу иранской нефти и разблокировку замороженных активов страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает RT.

В совместном заявлении Пакистана и Катара сообщается, что США и Иран договорились:

создать комитет по надзору за переговорным процессом. Руководители делегаций будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавят рабочие группы по вопросам ядерной программы, санкций, мониторинга и урегулирования споров;

подготовить финальное соглашение в течение 60 дней . Технические консультации по деталям будущей сделки продолжатся до конца недели;

. Технические консультации по деталям будущей сделки продолжатся до конца недели; поддерживать прямую связь по вопросам судоходства через Ормузский пролив . Для предотвращения инцидентов и недопонимания между сторонами создан специальный канал коммуникации;

. Для предотвращения инцидентов и недопонимания между сторонами создан специальный канал коммуникации; сформировать группу с участием Ливана для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между Израилем и движением «Хезболла».

Напомним, что ранее Иран заблокировал Ормузский пролив до момента прекращения боевых действий в Ливане. Позднее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что «если они закроют его, то у них не останется страны».

Наталья Жирнова