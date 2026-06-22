В Татарстане доля людей за чертой бедности снизилась на 0,4 п.п.

Республика находится в числе регионов, где доля населения за чертой бедности не превышает 3,3%

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году рост реальных доходов россиян замедлился до 7,7% против 9,9% годом ранее. При этом уровень бедности снизился с 7,1 до 6,7%. Это следует из данных Росстата, которые приводят РИА «Новости» в своем рейтинге российских регионов по доходам населения.

Так, Татарстан расположился на девятом месте среди всех субъектов страны. Республика оказалась в списке регионов, где доля населения за чертой бедности в 2025 году не превысила 3,3%, а точнее, этот показатель оказался именно на этой отметке. При этом доля людей за чертой бедности в РТ снизилась на 0,4 п.п.

Согласно рейтингу и исследованию, чтобы в Татарстане приобрести фиксированный набор товаров и услуг по Росстату, понадобится 2,57 средних зарплат татарстанцев. Напомним, что средняя зарплата в Татарстане к апрелю 2026 года достигла 94,2 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов России по соотношению медианных доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг с показателем 3,99. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель составил 3,98, что связано с традиционно высокими зарплатами в нефтегазовой отрасли. В первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (3,65), Магаданская область (3,28) и Москва (3,13).

Наталья Жирнова