На Тайване начались пятидневные военные учения

Действия направлены на повышение боеготовности в случае возможной эскалации конфликта с КНР

На Тайване стартовали пятидневные учения, направленные на повышение боеготовности в случае возможной эскалации конфликта с КНР, пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что в городе Таоюань, где проживает около 2,4 миллиона человек и расположен крупнейший международный аэропорт острова, по улицам и автомагистралям прошла колонна бронетехники, включающая танки, что были запечатлены местными жителями на видео. Также военнослужащие 269-й пехотной бригады проводят патрулирование в городе.

Учения под названием «Немедленная боевая готовность» направлены на проверку скорости развертывания войсковых подразделений в условиях возможной эскалации конфликта с Китаем, в том числе в так называемой «серой зоне». В рамках этой тактики задействуются активные действия, такие как патрулирование военно-морскими кораблями и полеты беспилотников вблизи острова.

В тайваньском оборонном ведомстве заявили, что учения будут максимально реалистичными, с высоким акцентом на отработку конкретных действий, включая стрельбы боевыми боеприпасами и взаимодействие подразделений на местности.

Ранее были опубликованы полные тексты, подписанные на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Никита Егоров