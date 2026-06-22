На Тайване начались пятидневные военные учения
Действия направлены на повышение боеготовности в случае возможной эскалации конфликта с КНР
На Тайване стартовали пятидневные учения, направленные на повышение боеготовности в случае возможной эскалации конфликта с КНР, пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что в городе Таоюань, где проживает около 2,4 миллиона человек и расположен крупнейший международный аэропорт острова, по улицам и автомагистралям прошла колонна бронетехники, включающая танки, что были запечатлены местными жителями на видео. Также военнослужащие 269-й пехотной бригады проводят патрулирование в городе.
Учения под названием «Немедленная боевая готовность» направлены на проверку скорости развертывания войсковых подразделений в условиях возможной эскалации конфликта с Китаем, в том числе в так называемой «серой зоне». В рамках этой тактики задействуются активные действия, такие как патрулирование военно-морскими кораблями и полеты беспилотников вблизи острова.
В тайваньском оборонном ведомстве заявили, что учения будут максимально реалистичными, с высоким акцентом на отработку конкретных действий, включая стрельбы боевыми боеприпасами и взаимодействие подразделений на местности.
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