Песков заявил, что кабмин принимает меры для решения проблем с ценами на топливо

Обсуждения по теме либерализации цен продолжаются

Власти России принимают меры по контролю цен на топливо и ведут согласованные действия с нефтяными компаниями. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

— Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации, — сказал представитель Кремля, комментируя данную проблему.

Песков также добавил, что обсуждения по теме либерализации цен продолжаются.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил разработать план поддержки рынка топлива в России.

Никита Егоров