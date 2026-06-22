Песков заявил, что кабмин принимает меры для решения проблем с ценами на топливо
Обсуждения по теме либерализации цен продолжаются
Власти России принимают меры по контролю цен на топливо и ведут согласованные действия с нефтяными компаниями. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
— Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации, — сказал представитель Кремля, комментируя данную проблему.
Песков также добавил, что обсуждения по теме либерализации цен продолжаются.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил разработать план поддержки рынка топлива в России.
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