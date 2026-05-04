В Казани введут запрет на продажу алкоголя 9 мая

Ограничения будут действовать в центре города, включая основные улицы: Баумана, Карла Маркса, Пушкина и Петербургскую

Кабмин Татарстана принял постановление о временном ограничении розничной продажи алкогольной продукции в Казани 9 мая. Мера вводится в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения будут действовать в центре города, включая основные улицы: Баумана, Карла Маркса, Пушкина, Петербургскую, а также на проспектах Ямашева и других крупных магистралях. Ограничения коснутся площадей 1 Мая, Свободы и Тысячелетия, Кремлевской набережной и популярных общественных пространств, среди которых парк Горького, парк Победы, парк «Черное озеро» и Ленинский сад.

Исключение составит продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания. За соблюдением запрета будут следить Государственная инспекция РТ по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей совместно с МВД по РТ.

Напомним, что в Татарстане могут временно ограничить работу мобильной связи во время праздничных мероприятий 9 мая. Также в Казани временно изменятся маршруты общественного транспорта до 10 мая. Это также связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы.



Наталья Жирнова