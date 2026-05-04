Путин утвердил поручения по развитию биоэкономики до 2036 года

Поручения затрагивают и международное сотрудничество: России необходимо продвигать совместные научные исследования и образовательные программы в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Форума будущих технологий и встречи с учеными. Так, правительству поручено до 1 июня 2026 года утвердить Стратегию развития биоэкономики до 2036 года и привести в соответствие с ней другие стратегические документы, включая программы в сфере здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства и энергетики.

Особое внимание уделено поддержке научных проектов: необходимо разработать меры налогового и неналогового стимулирования для всех этапов — от исследований до выпуска продукции.

Для реализации междисциплинарных проектов будет создана межведомственная рабочая группа по развитию ядерных технологий в медицине, в которую войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, РАН, «Росатома» и Курчатовского института. Также правительству предстоит увеличить финансирование национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» и расширить подготовку кадров по профильным специальностям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поручения затрагивают и международное сотрудничество: совместно с МИД России необходимо продвигать совместные научные исследования и образовательные программы в рамках БРИКС. Кроме того, Российский научный фонд должен провести конкурс грантов на создание решений для агропромышленного комплекса, фармацевтики и других отраслей с использованием искусственного интеллекта.

Наталья Жирнова