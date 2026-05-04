В Казани количество жалоб на безнадзорных животных увеличилось на 7% за год

При этом за пять лет число обращений по этому поводу сократилось

В Казани за год на 7,2% увеличилось количество жалоб на безнадзорных животных. Так, если в 2024-м зафиксировали 3,6 тыс. обращений, то в 2025 году — уже 3,9 тыс. Такую статистику представили на «деловом понедельнике».

При этом, если рассматривать статистику за пять лет, то количество обращений сократилось на 43%. Для сравнения: в 2021-м в столице Татарстана зафиксировали 6,8 тыс. обращений.

Количество укусов бездомных собак также увеличилось за год на 2,4%, или с 1 400 случаев в 2024-м до 1 433 случаев по итогам 2025 года, следует из той же диаграммы. При этом в целом за пять лет количество таких происшествий снизилось на треть. Для сравнения: в 2021-м в городе зафиксировали 1 971 случай укуса.



Никита Егоров