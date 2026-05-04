В Казани хотят ограничить скорость СИМ для курьеров

В Санкт-Петербурге с 2025 года для курьеров и других пользователей электросамокатов введено ограничение скорости до 10 км/ч

Фото: Динар Фатыхов

В Казани для курьеров служб доставки, которые ездят на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), готовят новые правила передвижения. В частности, хотят ограничить скорость курьерских электробайков, сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на «деловом понедельнике».

Он отметил, что сегодня беспорядочная езда курьеров приводит к серьезным ДТП. В связи с чем службы доставки остаются серьезной проблемой.

— В январе этого года погиб молодой человек, сотрудник службы доставки, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — привел пример Шакиров.

Напомним, что в России максимальная допустимая скорость для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, согласно ПДД, составляет 25 км/ч. Однако в некоторых городах могут действовать дополнительные ограничения. Например, в Санкт-Петербурге с 2025 года для курьеров и других пользователей электросамокатов введено ограничение скорости до 10 км/ч при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. В Москве в так называемых медленных зонах скорость может быть ограничена до 5–15 км/ч, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в Казани выдали первые административные штрафы за неправильную езду на электросамокатах.

Никита Егоров