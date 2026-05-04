В Казани из аптек пропал противоэпилептический препарат «Бензонал»

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», это связано с тем, что производитель прекратил поставки препарата

В ряде регионов России из аптек пропал жизненно важный противоэпилептический препарат «Бензобарбитал» (торговое название — «Бензонал»). О дефиците лекарства сообщили жители Калининграда — информацию подтвердил местный источник издания «Осторожно, новости».

По словам одной из пациенток, принимавшей препарат на протяжении 25 лет, она не смогла получить льготное лекарство в больнице: медучреждение сообщило об отсутствии «Бензонала». Аналогичную ситуацию подтвердили и местные аптеки. На горячей линии пациентке пояснили, что производитель прекратил поставки препарата.

Дефицит «Бензонала» зафиксирован не только в Калининграде, но и в других крупных городах, включая Санкт‑Петербург, Краснодар, Уфу, Новосибирск и Казань.

«Бензонал» относится к противосудорожным средствам, и резкая отмена или пропуск доз могут спровоцировать тяжелые приступы. Ранее в России утвердили перечень из 206 стратегически значимых лекарств.

