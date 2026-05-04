В Казани могут ввести ограничения на использование маломерных судов в День Победы

Будет полностью запрещено передвижение судов, а также гидроциклов, байдарок и гребных лодок на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин РТ подготовил постановление о временном запрете использования водных объектов в границах Казани в период празднования Дня Победы. Согласно документу, 9 мая 2026 года с 21:00 до 23:00 будет полностью запрещено передвижение маломерных, парусных, прогулочных, спортивных судов, а также гидроциклов, байдарок и гребных лодок на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. Документ проходит антикоррупционную проверку.

Меры вводятся в соответствии с Водным кодексом России для обеспечения безопасности граждан во время праздничных мероприятий. Контроль за соблюдением запрета возложен на Главное управление МЧС и Министерство внутренних дел по Татарстану, которые обеспечат дежурство соответствующих служб в указанный период.

В День Победы казанцев ждет праздничный салют, который традиционно запускается с акватории Казанки.

Наталья Жирнова