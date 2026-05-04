В России утвердили меры профилактики преступности среди подростков
Среди ключевых направлений — мониторинг активности в интернете и организация всероссийских конференций и семинаров
Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, инициатива реализуется в рамках задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — усилить работу по профилактике преступности среди детей и подростков.
Разработанный комплекс мер включает 41 системное мероприятие, нацеленное на борьбу с деструктивным поведением молодежи. Среди ключевых направлений — мониторинг активности в интернете, организация всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов из разных областей вопросам безопасности.
Документ создан Росмолодежью при участии более 70 субъектов Российской Федерации и 18 федеральных ведомств, в числе которых — Минобороны, Минпросвещения и МВД. Напомним, что по данным МВД по РТ, только с начала 2026 года уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года еще семь — на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».
