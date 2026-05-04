Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Согласно документу, полномочия нового руководителя продлятся до момента вступления в должность избранного главы региона.

Федор Щукин родился в 1976 году. Его профессиональная карьера началась в 2004 году с работы в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года он был назначен председателем Верховного суда Дагестана. 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России приняла решение о прекращении его полномочий в связи с почетной отставкой.

Напомним, что Сергей Меликов покидает пост главы Дагестана. Президент России Владимир Путин заявил, что Меликов переходит на другую работу.

