Новости общества

16:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

15:53, 04.05.2026

Его профессиональная карьера началась в 2004 году с работы в судебной системе Нижегородской области

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана
Фото: скриншот с сайта Верховного суда Дагестана

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Согласно документу, полномочия нового руководителя продлятся до момента вступления в должность избранного главы региона.

Федор Щукин родился в 1976 году. Его профессиональная карьера началась в 2004 году с работы в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года он был назначен председателем Верховного суда Дагестана. 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России приняла решение о прекращении его полномочий в связи с почетной отставкой.

Напомним, что Сергей Меликов покидает пост главы Дагестана. Президент России Владимир Путин заявил, что Меликов переходит на другую работу.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также