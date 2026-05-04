Дом татарской книги решил каждый месяц проводить мини-фестиваль

Проект «Первая среда» / «Беренче чәршәмбе» стартует 6 мая

Дом татарской книги запускает новый проект «Первая среда» — каждую первую среду здесь планируют делать тематические мини-фестивали на тему культуры и истории. Как отмечает директор музея Айдар Шайхин, на эту идею их вдохновил опыт Музея литературы Ирландии (MoLI).

Тема первого фестиваля — «Женский голос в татарской литературе». Он посвящен 125-летию татарской писательницы и переводчицы Сарвар Адгамовой. Ее история люби с писателем Кави Наджми стала несколько лет назад основой для оперы «Кави-Сарвар» композитора Миляуши Хайруллиной и драматурга Айдара Ахмадиева.

В частности, сам Шайхин прочтет лекцию «Три Зайнап: женщины-гуманитарии XX века», посвященную журналистке, ответственному секретарю журнала «Аң» Зайнап Хасани, исследовательнице памятников древней татарской литературы Зайнаб Максудовой и одной из инициаторов создания музей Шарифа Камала, его дочери Зайнаб Байгильдеевой. Помимо квиза и концерта певицы Элины, вечером в музее обещают открытую дискуссию под названием «Чего не видит татарская женщина (XXI век)».

Радиф Кашапов