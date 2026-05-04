Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая

Российская сторона предупредила, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева

В соответствии с решением президента и верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина, 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь Дня Победы. Власти рассчитывают, что украинская сторона также воздержится от атак в эти дни, сообщает Минобороны страны.

Вместе с тем в Москве обратили внимание на угрозы нанесения удара по стране 9 мая, озвученные главой киевского режима. В связи с этим ВС России предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

— В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81— годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева, — заявили в Минобороны страны.

Первоначально о решении Владимира Путина объявить перемирие стало известно после его разговора с президентом США Дональдом Трампом

Наталья Жирнова