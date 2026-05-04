В Казани усилили контроль за остановкой в запрещенных местах
Нарушения фиксируют через камеры, установленные на машинах фирм-организаторов парковок
В Казани усилили контроль за остановкой в запрещенных местах, сообщили в ГИБДД столицы Татарстана.
По данным ведомства, нарушения фиксируют через камеры, установленные на машинах фирм-организаторов парковок. Рейды проходят в локациях города, где действует знак «Остановка запрещена». В настоящий момент снять нарушения могут на 189 участках.
Ранее в Госавтоинспекции Казани напомнили об ограничении движения 4 и 7 мая.
Также в столице республики хотят ограничить скорость СИМ для курьеров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».