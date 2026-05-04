В Набережных Челнах обновляют инженерные сети 31‑го микрорайона — готовность 85%

Реализация объекта позволит предоставлять качественные услуги для 5 478 жителей города

В Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт инженерных сетей 31-го микрорайона. Работы здесь начались в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Тогда были заменены 1,2 км канализационных сетей и установлены 30 железобетонных колодцев, сообщает Минстрой РТ.

В текущем году предстоит проложить полиэтиленовые трубы сетей канализации на участке протяженностью 770 м и смонтировать 16 колодцев. Общее выполнение составляет 85%. По данным ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», стальной трубопровод введен в эксплуатацию в 1972 году и имеет износ почти 90%. Поэтому здесь неоднократно устранялись аварийные ситуации.

По проекту работы на данном участке будут завершены в августе. Реализация объекта позволит предоставлять качественные услуги для 5 478 жителей микрорайона.

Напомним, в Татарстане отремонтируют 28,5 км дорог к туристическим местам.

Наталья Жирнова