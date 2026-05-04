Уже более 220 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании за благоустройство городских пространств

Всего в стране свои голоса отдали более 6,5 млн человек за две недели от старта голосования

За две недели с начала всероссийского онлайн‑голосования за объекты благоустройства в РФ свои голоса отдали более 6,5 млн человек. Об этом сообщил вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, на текущий момент уже собрано свыше 38% от прошлогоднего результата.

Наибольшую активность проявили жители Санкт‑Петербурга, подавшие 423,6 тыс. голосов, Башкирии — 376,2 тыс. и Свердловской области — 354,4 тыс. В Татарстане в голосовании приняли участие уже 220 тыс. человек.



Механизм голосования позволяет жителям самим определять приоритетные объекты для благоустройства. Так, в Казани на голосование выставлено 24 пространства, самыми популярными из которых являются: сквер на улице Татарстан с установкой скульптуры Сары Садыковой, сквер на улице Васильченко и Ноксинский лес.

Наталья Жирнова