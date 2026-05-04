В Казани приостановят движение троллейбуса №2 из-за репетиции парада Победы

Для подготовки в городе перекроют площадь Тысячелетия

В Казани с 16:00 приостановят движение троллейбуса №2. Причина ограничений — перекрытие площади Тысячелетия в связи с проведением в столице Татарстана репетиции парада Победы, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Казанцев попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 мая, а также в четверг, 7 мая, в Казани перекроют Право— и Лево-Булачную, Профсоюзную и Ташаяк. Ограничения будут действовать с 16:00 до 23:30, напомнили в Госавтоинспекции города.

Объезд предусмотрен по ул. Батурина, Саид-Галеева, Чернышевского и другим.

Также в городе усилили контроль за остановкой в запрещенных местах.

Никита Егоров