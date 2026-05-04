В Москве судят участника банды «29 комплекс» за убийства по заказу бывшего ректора КФУ

В Московском городском суде 4 мая начался процесс рассмотрения по существу дела Алексея Олесика — бывшего участника татарстанской ОПГ «29 комплекс». Его обвиняют в участии в банде и преступном сообществе, трех убийствах, незаконном хранении оружия и подделке документов. Следующее заседание состоится 13 мая.



По версии следствия, в 1999 году Олесик по заказу бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова участвовал в убийстве депутата из Елабуги Айдара Исрафилова (считавшегося главой группировки «Айдароновские»). Преступление совершили в Москве: 29 августа 1999 года Олесик расстрелял жертву из переделанного газового пистолета.

Как сообщает «Ъ», на заседании Олесик признал вину и заявил о раскаянии, но счел некоторые формулировки следствия неточными. Следующее заседание назначено на 13 мая.

В мае 2025 года Гафуров был приговорен к 18 годам колонии за организацию убийства Исрафилова. Первоначально суд назначил 22 года, но Мосгорсуд «скостил» Ильшату Гафурову 4 года и отменил взыскание 60 миллионов в пользу потерпевших. Свою вину он не признал.

Наталья Жирнова