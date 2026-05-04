Жителей Абу-Даби призвали срочно укрыться из-за угрозы ракет

Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана

Власти Абу-Даби объявили об угрозе ракетного удара и призвали жителей немедленно укрыться в безопасных местах. Как сообщают РИА «Новости», на экранах мобильных телефонов появилось сообщение с инструкцией:

— В связи с текущей ситуацией и возможной ракетной угрозой необходимо немедленно укрыться в ближайшем защищенном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств и ждать дальнейших указаний.

Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана. По данным Министерства обороны ОАЭ, были обнаружены четыре крылатые ракеты, приближавшиеся к стране. Три из них были сбиты над территориальными водами, а четвертая упала в море. В ведомстве уточнили, что звуки разрывов, которые слышали жители, связаны с работой ПВО по уничтожению воздушных целей.

Напомним, что ранее компания Emirates восстановила 96% своей маршрутной сети после сбоев из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова