ОАЭ заявили о праве на ответ Ирану после ракетной атаки

Министерство иностранных дел ОАЭ выступило с официальным заявлением после попытки ракетного удара со стороны Ирана, сообщает «Ъ». В ведомстве подчеркнули, что страна не допустит посягательств на свою безопасность и сохраняет за собой законное право ответить на эту атаку.

ОАЭ возлагают на Иран полную ответственность за возможные последствия и требуют немедленного прекращения подобных действий. В то же время государственное телевидение Ирана, ссылаясь на высокопоставленного военного, утверждает, что республика не причастна к атаке на территорию ОАЭ.

Напомним, что жителей Абу-Даби призвали срочно укрыться из-за угрозы ракет. Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана.

Наталья Жирнова