ОАЭ заявили о праве на ответ Ирану после ракетной атаки
В то же время государственное телевидение Ирана, ссылаясь на высокопоставленного военного, утверждает, что республика не причастна к атаке на территорию ОАЭ
Министерство иностранных дел ОАЭ выступило с официальным заявлением после попытки ракетного удара со стороны Ирана, сообщает «Ъ». В ведомстве подчеркнули, что страна не допустит посягательств на свою безопасность и сохраняет за собой законное право ответить на эту атаку.
ОАЭ возлагают на Иран полную ответственность за возможные последствия и требуют немедленного прекращения подобных действий. В то же время государственное телевидение Ирана, ссылаясь на высокопоставленного военного, утверждает, что республика не причастна к атаке на территорию ОАЭ.
Напомним, что жителей Абу-Даби призвали срочно укрыться из-за угрозы ракет. Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».