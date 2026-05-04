Зеленский объявил о «режиме тишины» с 5 на 6 мая

Он подчеркнул, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного времени

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале объявил о введении «режима тишины» начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

— Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного времени. Ранее Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая. Российская сторона предупредила, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева.

Наталья Жирнова