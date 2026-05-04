ГАСО РТ выступил на музыкальном фестивале в Анкаре

ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского впервые выступил в Анкаре — на 40-м Международном музыкальном фестивале в Концертном зале Президентского симфонического оркестра. Концерт татарстанских музыкантов стал значимым событием в международной гастрольной деятельности коллектива. Выступление вызвало широкий отклик публики и профессионального сообщества, получив высокую оценку турецкой прессы.

Как отмечают местные музыкальные критики, этот вечер вышел за рамки традиционного концертного формата:

«Бывают концерты, которым не просто внимаешь — ты проживаешь их всей душой. Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением дирижера Александра Сладковского в этот вечер подарил именно это чувство», — пишет турецкий музыкальный критик Огуз Сагдыч.

Выступление оркестра из Татарстана стало значимой частью программы, отражающей идею культурного взаимодействия. В последний раз оркестр выступал в Анкаре в 2015 году в рамках «Дней культуры Республики Татарстан в Турции». Новое выступление стало продолжением устойчивых культурных связей.

Программа концерта была выстроена как художественный диалог традиций. Вечер открылся сочинением турецкого композитора Ферита Тюзюна «Насреддин Ходжа». В первом отделении также прозвучал Третий фортепианный концерт Белы Бартока. Солировал пианист Джан Сарач. Во втором отделении оркестр исполнил Вторую симфонию Петра Ильича Чайковского.

Как подчеркивается в турецкой прессе, оркестр продемонстрировал уровень, сопоставимый с ведущими мировыми коллективами:

«Оркестр привез с собой не только музыку, но и дисциплину мирового уровня, масштаб и художественную целостность».

Финал концерта сопровождался продолжительными овациями. Бисовая программа включала произведения Петра Чайковского и сочинения современных композиторов — «Праздничную увертюру» Радика Салимова и «Стан Тамерлана» Александра Чайковского. Исполнение сочинения татарского композитора Радика Салимова подчеркнуло миссию оркестра по продвижению современной татарской музыки.

