Камаловский театр приехал в Будапешт с постановкой по письмам Чехова

Артисты станут участниками конференции фестиваля «Международные театральные встречи имени Имре Мадача»

«Кукуруза души моей» . Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Артисты театра Камала вместе с главным режиссером Фаридом Бикчантаевым и заместителем директора Ильфиром Якуповым приехали в Будапешт для участия в фестивале Madách International Theatre Meeting (MITEM). Здесь они покажут спектакль «Күңелем кукурузы» / «Кукуруза души моей» (16+), основанный на переписке

Антона Чехова и подруги его сестры Маши, певицы, актрисы, переводчицы, критика Лидии Мизиновой.

Это дипломный спектакль курса Бикчантаева в Казанском театральном училище, причем все студенты сейчас стали частью труппы Камаловского. Помимо этого, режиссер и замдиректора участвуют в конференции фестиваля «Международные театральные встречи имени Имре Мадача».

Бикчантаев в третий раз привозит спектакль в Будапешт, до этого здесь показывали «Килмешәк» («Пришлый», 12+) и «Җәйнең бер көнендә»/«Однажды летним днем» (16+).

Венгерской публике спектакль казанцы покажут 6 мая. А 9 мая в Будапеште спектакль о жизни и смерти Фарида Яруллина «Оборванная мелодия» («Өзелгән көй», 12+) сыграет Альметьевский театр.

Радиф Кашапов