В Татарстане появится электронная доска почета лучших работников

Доска станет цифровым аналогом привычных стендов с портретами

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане создадут электронную доску почета республики. Соответствующий указ подписан раисом РТ Рустамом Миннихановым. Речь идет о сайте с именами и фото работников, которых отметят за профессиональные результаты и вклад в экономику и социальную сферу региона.

Проект запустят по адресу gordost.tatar.ru. Доска станет цифровым аналогом привычных стендов с портретами, но каждый год будет обновляться. В перечень войдут сотрудники предприятий, чиновники и бюджетники. Они «продержаться» на доске почета ровно год.

Кандидатов будут предлагать фирмы, органы власти и муниципалитеты. При этом претендент должен отработать в отрасли минимум три года и не иметь дисциплинарных взысканий. Также сотрудник должен отличаться высокими показателями в работе, участвовать в значимых проектах, внедрять новые решения, обучать новичков, вести активную общественную и волонтерскую деятельность, а также иметь награды и победы в профессиональных конкурсах.

Отбор пройдет в несколько этапов. С 11 мая по 11 июня организации определят кандидатов. Затем их направят на согласование в муниципалитеты. Окончательное решение на местах примут до конца июля. В августе данные загрузят на сайт через личные кабинеты.

Никита Егоров