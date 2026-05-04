В Казани фиксируют пробки 8 баллов, многие из которых образовались в центре города

Почти все улицы вокруг Булака в бордовом цвете на карте

Фото: Максим Платонов

Вечером в Казани образовались восьмибалльные пробки. Наибольшая загруженность дорог сложилась в центральной части города, следует из данных на сайте «Яндекс.Карты».

Плотная пробка охватила улицы Кремлевскую, Пушкина, Карла Маркса, Московскую и Татарстан. Значительные заторы наблюдаются на Булаке и прилегающих к нему Право‑Булачной и Лево‑Булачной улицах. Кроме того, осложнено движение на подъездах к Казанскому кремлю, в районе железнодорожного вокзала и на кольцевых пересечениях в центральной части города.

Пробка 1,5 километра образовалась на Вишневского в сторону Сибирского тракта, а также на Кремлевской дамбе из-за перекрытия дороги в районе Цирка. Напомним, что из-за подготовки к празднику на 9 мая с 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости будут перекрывать движение транспорта по ряду улиц в центре города. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова