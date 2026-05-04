Минниханов посетил Международную выставку машин в Китае

Основная тематика выставки — «Будущее интеллекта»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Международную автомобильную выставку Auto China 2026, которая проходит в автосалоне в Пекине. Она является одним из самых крупных и авторитетных отраслевых мероприятий мирового уровня, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Выставка открылась 24 апреля в Пекине на площадках China International Exhibition Center (Shunyi Hall) и Capital International Exhibition Center of China. Основная тематика выставки — Future of Intelligence (Будущее интеллекта), что отражает фокус на цифровизации, интеллектуальных системах и новых технологиях в автомобилестроении.

Как отметили в пресс-службе раиса Татарстана, республика активно сотрудничает с китайскими промышленными предприятиями, в частности, в сфере автомобилестроения. Особый интерес представляют такие направления, как электромобили, автомобили на водородном топливе, системы автономного вождения и ИИ‑решения.

Никита Егоров