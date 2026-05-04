Бывшего воспитателя детского сада в Татарстане будут судить за травму ребенка

В результате невнимательности педагога шестилетний мальчик упал с лестницы

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада Зеленодольска. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следком республики.

По данным следствия, инцидент произошел 29 мая 2025 года во время прогулки. Воспитатель плохо присматривала за воспитанниками подготовительной группы, которые находились на территории детского сада. В результате невнимательности педагога шестилетний мальчик упал с лестницы и получил травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее еще один воспитатель получила условный срок за оставление детей без присмотра.

Наталья Жирнова