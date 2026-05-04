Силы ПВО России уничтожили 114 украинских беспилотников за 5 часов

С начала суток над территорией страны было уничтожено 360 украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило об отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, в период с 15:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа.

Дроны были сбиты над территориями сразу нескольких регионов: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона.

Наталья Жирнова