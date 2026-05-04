В Набережных Челнах создадут систему мониторинга загрязнения воздуха за 13 млн рублей

Специалисты создадут электронную карту города с указанием промышленных зон, санитарно-защитных территорий и мест с повышенными требованиями к качеству воздуха

Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный комитет Набережных Челнов объявил тендер на подготовку к созданию комплексной системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Проект, стоимость которого составляет более 13,8 миллиона рублей, направлен на оценку и контроль качества воздуха в городе.

В рамках исследования планируется провести инвентаризацию всех источников загрязнения, включая промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Специалисты создадут электронную карту города с указанием промышленных зон, санитарно-защитных территорий и мест с повышенными требованиями к качеству воздуха.

Особое внимание уделяется анализу транспортных потоков и выбросов от автотранспорта. По итогам работы будет сформирован банк данных о параметрах выбросов, определены наиболее загрязненные участки и предложены меры по улучшению экологической ситуации. Результаты исследования помогут в принятии решений о размещении новых объектов и развитии городской инфраструктуры.

Завершение работ запланировано на 25 декабря 2026 года.

Наталья Жирнова