В Набережных Челнах создадут систему мониторинга загрязнения воздуха за 13 млн рублей
Специалисты создадут электронную карту города с указанием промышленных зон, санитарно-защитных территорий и мест с повышенными требованиями к качеству воздуха
Исполнительный комитет Набережных Челнов объявил тендер на подготовку к созданию комплексной системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Проект, стоимость которого составляет более 13,8 миллиона рублей, направлен на оценку и контроль качества воздуха в городе.
В рамках исследования планируется провести инвентаризацию всех источников загрязнения, включая промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Специалисты создадут электронную карту города с указанием промышленных зон, санитарно-защитных территорий и мест с повышенными требованиями к качеству воздуха.
Особое внимание уделяется анализу транспортных потоков и выбросов от автотранспорта. По итогам работы будет сформирован банк данных о параметрах выбросов, определены наиболее загрязненные участки и предложены меры по улучшению экологической ситуации. Результаты исследования помогут в принятии решений о размещении новых объектов и развитии городской инфраструктуры.
Завершение работ запланировано на 25 декабря 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».