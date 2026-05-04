В Казани временно изменятся маршруты общественного транспорта до 10 мая

Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Казани временно изменится схема движения общественного транспорта. Корректировки затронут работу нескольких десятков автобусных и троллейбусных маршрутов, сообщает мэрия города.

4, 7 мая и 8 мая с 16:30 до 23:30 часть транспорта будет следовать по измененным маршрутам от Казанского молодежного центра имени Гайдара к центру города. В частности, автобусы №6, 15, 22, 29, 75 будут двигаться по альтернативным улицам, а маршруты №28 и 28а временно приостановят работу. Троллейбус №2 будет работать до 16:00, а №7 — доедет до Речного порта.

9 мая с 00:00 до 24:00 в схему движения транспорта будут внесены дополнительные изменения. Автобусы №35, 35а, 47, 74, 89 и ряд троллейбусных маршрутов будут следовать по скорректированным маршрутам. В утренние часы 9 мая с 8:00 до 12:00 автобусы №46 и 72 будут курсировать до поселка Юдино по улице Ильича.

С 11:00 до 17:00 9 мая на отрезке от парка имени Горького до центра города изменят маршруты автобусы №10а, 22, 30, 35, 54, 89 и 91. Троллейбусы №3, 5 и 7 будут разворачиваться у Варварьинской церкви, а №8 — следовать до сквера имени Г. Тукая.

Напомним, что в Казани до 10 мая ограничат движение в связи с проведением мероприятий ко Дню Победы.



