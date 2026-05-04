В дни KazanForum запустят дополнительные электрички до выставочного центра

Для удобства передвижения к месту проведения форума — МВЦ «Казань Экспо» — все дополнительные составы будут следовать без промежуточных остановок

Фото: Мария Зверева

В период проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» Горьковская железная дорога усилит транспортное обеспечение участников и гостей мероприятия. С 13 по 15 мая на маршруте Казань — Аэропорт — Казань ежедневно будут курсировать 14 дополнительных пригородных электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Для удобства передвижения к месту проведения форума — МВЦ «Казань Экспо» — все дополнительные составы будут следовать без промежуточных остановок.

Напомним, что ранее более 90 стран и 60 регионов России уже подтвердили свое участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». На время мероприятия в Казани введут ограничения на продажу алкоголя.

Наталья Жирнова