В Казани отопительный сезон закончится позднее, чем в других крупных городах Татарстана

В связи с проведением ремонтных работ в жилых домах временно будет прекращаться подача горячей воды

Фото: Артем Дергунов

Отопительный сезон в Казани завершится 7 мая. Такое решение принято в связи с установлением в городе устойчивой теплой погоды, сообщается в мэрии города. Согласно действующим нормативам, прекращение подачи тепла возможно при условии, если среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

Примечательно, что отключение в столице Татарстана произойдет позднее, чем в остальных крупных городах республики. Так, в Альметьевске и Нижнекамске отключение произойдет 5 мая, а в Набережных Челнах — 4 мая.

После отключения отопления в Казани начнется подготовка теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с проведением ремонтных работ в жилых домах временно будет прекращаться подача горячей воды. Для минимизации неудобств для горожан работы будут выполняться поэтапно, по отдельным зонам, что позволит оперативно выявлять и устранять повреждения на трубопроводах.

Наталья Жирнова