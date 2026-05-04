Казанский «Метроэлектротранс» за апрель собрал 377 тысяч рублей на штрафах от зайцев

19:09, 04.05.2026

В Казани по итогам проверок в троллейбусах и трамваях за прошлый месяц выявили 151 безбилетника

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по итогам проверок в троллейбусах и трамваях за прошлый месяц выявили 151 безбилетника. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», по всем зафиксированным случаям составлены протоколы об административном правонарушении.

За безбилетный проезд законодательство предусматривает штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Соответственно, компания «Метроэлектротранс» собрала на штрафах около 377 тысяч рублей.

Напомним, что в метро Казани внедрят оплату по QR-коду в метро, которая обойдется городу в 21 млн рублей.

Наталья Жирнова

