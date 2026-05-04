Татарстан ждёт аномальное потепление до +27 градусов — это продлится несколько дней

В ближайшие дни температурный режим ожидается выше климатической нормы на 4-5 градусов

В Татарстане продолжается период теплой весенней погоды. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни температурный режим ожидается выше климатической нормы на 4-5 градусов.

5 мая местами возможны небольшие дожди, ночью температура составит от +5 до +10 градусов, а днем ожидается повышение до +26 градусов. 6 мая прогнозируется спокойная погода без существенных осадков. Ночные температуры поднимутся до +12 градусов, дневные — до +27 градусов. 7 мая сохранится аналогичный температурный режим. Ночью от +8 до +13 градусов, днем от +22 до +27 градусов.

К концу рабочей недели прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными осадками. Дневные температуры несколько снизятся и составят от +19 до +24 градусов.

Напомним, что в Казани отопительный сезон закончится позднее, чем в других крупных городах Татарстана. Отопление в столице республики отключат 7 мая. Решение принято в связи с установлением в городе устойчивой теплой погоды, сообщается в мэрии города.

Наталья Жирнова