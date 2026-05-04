Лейла Фазлеева — об ограничениях связи на 9 мая: «Сохранность жизни важнее»
В Татарстане могут временно ограничить работу мобильной связи во время праздничных мероприятий 9 мая. Ограничения связи необходимы для обеспечения безопасности граждан, напомнили сегодня в Кабмине.
— Мы живем в ограничениях, которые обеспечиваются в целях нашей с вами безопасности. Соответственно, если в целях безопасности в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность нашей жизни и жизни наших близких, тех, кто пришел на мероприятие, важнее передачи информации друг другу, — заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге, посвященном празднованию Дня Победы.
Напомним, что в Казани временно изменятся маршруты общественного транспорта до 10 мая. Это также связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы.
