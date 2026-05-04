В Татарстане увеличат выплаты для молодых матерей в селах — до 100 и 200 тысяч

Данные меры направлены на стимулирование рождаемости в сельской местности и поддержку молодых семей

Кабинет министров Татарстана рассматривает возможность увеличения суммы выплат для женщин, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно первоначальному документу, единовременную финансовую поддержку смогут получить две категории жительниц республики. Женщины до 25 лет, проживающие в сельской местности не менее трех лет, получали выплату в размере 50 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Теперь эта сумма составит 100 тысяч рублей.

Для женщин в возрасте до 29 лет, также постоянно проживающих в сельской местности не менее трех лет, была установлена выплата в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Ее также увеличивают в два раза — до 200 тысяч рублей.

В документе сказано, что эти меры направлены на стимулирование рождаемости в сельской местности и поддержку молодых семей, проживающих в поселках городского типа и сельских населенных пунктах Татарстана.

