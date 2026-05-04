В Чистополе починят мост через реку Ржавец

Работы планируют завершить в конце ноября 2027 года

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Чистополе строители начали ремонтировать мост через реку Ржавец на ул. Красноармейской. Его протяженность — свыше 78 метров. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

Рабочие починят опоры и ригели, балки пролетного строения, поставят плиты пролетного строения, мостовое полотно, организуют водоотвод на мосту, а также укрепят конусы, обустроят прилегающую территорию.

Дорожное движение сейчас организовано по существующему объездному пути. Созданы технологические проезды и строительные площадки со съездами. Кроме того, выполнены работы по демонтажу конструкций существующего моста.

Строительно-монтажные работы планируют завершить в конце ноября 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят более 400 млн рублей на ремонт дорог.

Никита Егоров