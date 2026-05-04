В Госдуме предложили механизм бесплатного обмена ж/д билетов при сбоях авиаперелетов
Авторы инициативы предлагают предоставлять такую возможность пассажирам, которые опоздали на поезд из‑за задержки или отмены стыковочного самолета
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице‑спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к министру транспорта России Андрею Никитину с инициативой ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов в особых случаях. Документ оказался в распоряжении ТАСС.
Авторы инициативы предлагают предоставлять такую возможность пассажирам, которые опоздали на поезд из‑за задержки, отмены, переноса времени отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса в рамках единого маршрута.
В обращении подчеркивается, что сегодня подобные ситуации не учтены в действующих правилах: если самолет задерживают или отменяют рейс, пассажир рискует потерять стоимость железнодорожного билета и вынужден нести дополнительные расходы на покупку нового. Нередко разрешить вопрос удается лишь через обращения к перевозчикам или в судебном порядке.
Кроме того, депутаты выступили с предложением урегулировать взаиморасчеты между перевозчиками без участия пассажира. По их мнению, такая мера поможет сократить число спорных ситуаций и упростит защиту прав граждан в случаях сбоев при стыковочных перевозках.
