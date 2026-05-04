Дениса Агафонова назначили российским представителем в G20

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Агафонова российским шерпой в Группе двадцати (G20). В новой должности он будет представлять главу государства в этом международном объединении.

Агафонов, который возглавляет экспертное управление администрации президента с 2024 года, сменит на этом посту Светлану Лукаш. Лукаш занимала должность российской шерпы с 2013 года, а фактически руководила офисом с 2008 года, работая также заместителем начальника экспертного управления.

До назначения руководителем экспертного управления Агафонов осуществлял деятельность в кремлевском управлении по внешней политике.

Наталья Жирнова