ОАЭ вновь частично закрыли воздушное пространство
Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока
Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли воздушное пространство над своей территорией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
По данным собеседника агентства, для полетов в аэропорты ОАЭ и в обратном направлении определены четыре специальных коридора.
Ранее жителей Абу-Даби призвали срочно укрыться из-за угрозы ракет. Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана. После этого ОАЭ заявили о праве на ответ Ирану после ракетной атаки.
