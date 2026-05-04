ОАЭ вновь частично закрыли воздушное пространство

Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока

Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли воздушное пространство над своей территорией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По данным собеседника агентства, для полетов в аэропорты ОАЭ и в обратном направлении определены четыре специальных коридора.

Ранее жителей Абу-Даби призвали срочно укрыться из-за угрозы ракет. Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана. После этого ОАЭ заявили о праве на ответ Ирану после ракетной атаки.



Наталья Жирнова